Cagliari Inter, MARAN: «Puniti da episodi decretati negativi»

Cagliari Inter, le parole di Maran a fine partita: «Abbiamo concesso poco all’Inter, usciamo sconfitti per degli episodi sempre negativi»

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato dopo la sconfitta rimediata dalla sua squadra contro l’Inter. Le dichiarazioni:

«Abbiamo fatto una gara ribattendo colpo su colpo concedendo poco all’Inter. Stiamo cercando di costruire qualcosa per il futuro e c’è rammarico, esci sconfitto per degli episodi sempre decretati in maniera negativa. Se vediamo 5-6 episodi di queste prime due giornata sono sempre stati a nostro sfavore».