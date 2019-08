Cagliari-Inter: prima di Sanchez tra i convocati?

Alexis Sanchez corre verso la prima convocazione con la maglia dell’Inter: possibile panchina contro il Cagliari

2960 giorni dopo Alexis Sanchez torna in Serie A. Il cileno può dirsi un nuovo giocatore dell’Inter e non vede l’ora di mettersi al lavoro con Antonio Conte.

Sì, ma quando l’ex United potrà riesordire in Serie A dopo l’esperienza all’Udinese? Come spiega La Gazzetta dello Sport, difficile che avvenga già da domenica col Cagliari. Sanchez oggi si allenerà ad Appiano, il contratto firmato ieri sera sarà depositato e sarà avviato l’iter per ottenere il transfer. In linea teorica c’è tempo sufficiente per vedere il cileno almeno tra i convocati.