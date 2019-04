Cagliari-Juve ecco i convocati di Allegri: out sia Dybala che Mandzukic

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida al Cagliari con tante assenze e poche soluzioni in attacco

È una Juve a dir poco incerottata quella che si presenterà alla Sardegna Arena contro il Cagliari. Massimiliano Allegri ha convocato tutti gli arruolabili, inclusi due giocatori della Juve Under 23, Kastanos e Mavididi.

Out Dybala, Spinazzola, Mandzukic che ovviamente Ronaldo. Fortunatamente i quindici punti di vantaggio sul Napoli permettono alla Juve di non essere troppo preoccupata per le sorti del campionato ma il pensiero e la preoccupazioni di Allegri sono rivolte, ovviamente, alla trasferta di Amsterdam per la sfida all’Ajax.