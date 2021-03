Cagliari Juve, le ultime da Asseminello: Sottil e Walukiewicz lavorano a parte

Il Cagliari è sceso in campo ad Assemini per preparare la sfida di domenica pomeriggio contro la Juve: le ultime

«La squadra rossoblù si è allenata questo pomeriggio al Centro Sportivo Asseminello, in vista della partita di domenica contro la Juventus. Dopo l’attivazione, il gruppo agli ordini di mister Semplici è stato impegnato in una serie di esercitazioni tecnico-tattiche. In chiusura, partita a campo ridotto.

Personalizzato per Sottil, Walukiewicz e Tramoni: per il giocatore corso, affaticamento alla coscia destra. Domani si torna in campo per una nuova seduta di allenamento».