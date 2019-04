Polemica social contro Leonardo Bonucci (e Massimiliano Allegri) dopo gli episodi di Cagliari-Juventus: il tecnico e il difensore bianconero hanno adeguatamente difese Moise Kean

Non accenna ancora a placarsi l’eco delle polemiche dopo i cori razzisti riservati da una parte del pubblico sardo ieri a Moise Kean in Cagliari-Juventus e alla conseguente esultanza polemica dell’attaccante in aperta risposta. In tanti, anche oggi, hanno preso chiaramente le parti di Kean schierandosi apertamente contro l’ennesimo episodio razzista del nostro campionato, mentre ieri sera sia Leonardo Bonucci che Massimiliano Allegri, pur condannado i cori rossoblu, hanno stigmatizzato l’atteggiamento del giovane attaccante bianconero, reo di aver voluto provocare con la propria esultanza il pubblico.

Sui social (in special modo su Twitter) è esplosa la diatriba: buona parte degli utenti hanno infatti attaccato le parole del tecnico juventino ma, soprattutto, quelle di Bonucci. Moltissimi tifosi bianconeri (e non solo), ancora memori del tradimento della scorsa stagione del difensore per il Milan, hanno così deciso di replicare per le rime. Alcuni hanno anche tirato in ballo l’esultanza di Cristiano Ronaldo contro l’Atletico Madrid in Champions League del mese scorso: il motivo è presto spiegato…

Trovo inconcepibile che Allegri e Bonucci critichino Kean per la sua misurata esultanza dopo i cori razzisti a Cagliari e non abbiano speso una sola parola per quella aborigena di Cr7 dopo l’eliminazione dell’Atletico Madrid. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) April 3, 2019

Hitler e le leggi razziali contro gli ebrei? Le responsabilità sono 50/50, hanno iniziato loro provocandolo in quanto ebrei (Leonardo Bonucci) — ero quella con la J (@SputoDiDouglas) April 3, 2019

Per me nulla. Lo hanno detto Bonucci e Allegri. Mi chiedevo perché non lo avessero detto anche dell'esultanza di #CR7 — Susanna Marcellini (@SusannaMarce) April 3, 2019

Uomo senza dignità ma come fai a stare in questa società dopo che ti hanno umiliato facendoti sedere su uno sgabello e poi venduto. Ricordati che ti hanno ripreso solo per vendere quell'altro sfigato peggio di te. — Nicola Capobianco (@nicolacapobian2) April 3, 2019