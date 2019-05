Cagliari-Lazio 0-0 DIRETTA LIVE | Cronaca – Moviola – Pagelle – Sintesi

Cagliari-Lazio, 36ª giornata Serie A 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, tabellino e sintesi

L’anticipo delle ore 18.00 si gioca alla Sardegna Arena, con il Cagliari che ospiterà la Lazio di Simone Inzaghi. Partita fondamentale soprattutto per i biancocelesti, che nelle ultime sette partite sono riusciti a vincere appena due volte. I recenti risultati hanno allontanato la Lazio dal quarto posto, ora distante ben sette punti. La squadra di Simone Inzaghi è quindi chiamata a vincere questa partita per rientrare quantomeno nella corsa per l’Europa League, obiettivo raggiungibile anche vincendo la finale di Coppa Italia in programma mercoledì 15 maggio alle ore 20.45 contro l’Atalanta.

Cagliari-Lazio 0-0: pagelle e tabellino

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Cacciatore, Klavan, Romagna, Pellegrini; Deiola, Cigarini, Padoin; Barella, Joao Pedro; Pavoletti. A disposizione: Aresti, Birsa, Bradaric, Castro, Cerri, Despodov, Lykogiannis, Oliva, Pisacane, Rafael, Srna, Thereau. Allenatore: Maran.

LAZIO (3-5-2): Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Correa. A disposizione: Bastos, Cataldi, Durmisi, Furnaletto, Guerrieri, Immobile, Jordao, Leiva, Neto, Romulo, Wallace. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.

NOTE: ammonito Radu.

Cagliari-Lazio: diretta live, moviola e sintesi

13′ Ammonito Radu.

5′ Occasione Lazio: Caicedo penetra in area ma Cragno in uscita lo impaurisce. L’attaccante calibra male il pallonetto, con la sfera che finisce sopra la traversa.

1′ Inizia Cagliari-Lazio!

Cagliari-Lazio: formazioni ufficiali

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Cacciatore, Klavan, Romagna, Pellegrini; Deiola, Cigarini, Padoin; Barella, Joao Pedro; Pavoletti.

LAZIO (3-5-2): Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Correa.

Cagliari-Lazio: probabili formazioni e pre-partita

Ha ancora qualche dubbio da sciogliere Rolando Maran. In difesa, l’ex allenatore del Chievo ha perso Ceppitelli a causa di un’infiammazione e ha a disposizione tre uomini per due maglie da centrali. L’unico sicuro di un posto dovrebbe essere Klavan, mentre per l’altro posto Pisacane ha perso posizioni nei confronti di Romagna che quindi è attalmente favorito. A centrocampo c’è la conferma di Cigarini davanti alla difesa, con Deiola sulla sua destra. Per il ruolo di mezzala sinistra, invece, il dubbio c’è ma Padoin dovrebbe spuntarla con Barella confermato nel ruolo di trequartista. Dovesse arretrare Barella ecco che allora toccherebbe a Birsa agire alle spalle delle punte. In avanti è sicuro di una maglia da titolare Leonardo Pavoletti, mentre Joao Pedro è in vantaggio su Cerri per affiancare l’ex centravanti del Napoli

Mancherà il portiere Strakosha, che aveva stretto i denti contro l’Atalanta ma che salterà la sfida di Cagliari a causa di una tallonite. Al suo posto ci sarà Silvio Proto. E sarà indisponibile ancora una volta Milinkovic-Savic, come annunciato dallo stesso Simone Inzaghi. Davanti a Proto, dunque, sono sicuri di un posto Acerbi e Radu, mentre il terzo centrale di difesa dovrebbe essere Luiz Felipe (in vantaggio su Wallace). A sinistra rientrerà Lulic, che aveva saltato la sfida dell’Olimpico contro l’Atalanta per squalifica. Per questo motivo Marusic dovrebbe ritornare sulla destra, essendo favorito su Romulo per il ruolo di esterno. Un altro cambio dovrebbe esserci a centrocampo, con l’inserimento di Milan Badelj davanti alla difesa al posto di Lucas Leiva. Ai suoi lati dovrebbero esserci i confermati Parolo e Luis Alberto, anche se lo spagnolo è insidiato da Danilo Cataldi. In avanti, Inzaghi sta pensando di dare un turno di riposo a Ciro Immobile per puntare sulla coppia formata da Caicedo e Correa.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Klavan, Romagna, Lykogiannis; Deiola, Cigarini, Padoin; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. All. Rolando Maran (squalificato).

LAZIO (3-5-2): Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Lulic; Correa, Caicedo. All. Simone Inzaghi

Cagliari-Lazio Streaming: dove vederla in tv

Cagliari-Lazio sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box in HD) e Sky Sport (canale 251 satellitare in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.