Cagliari, l’Inter non molla Bellanova: Casadei la carta vincente?

Calciomercato Cagliari: l’Inter non molla Bellanova e potrebbe proporre Casadei per convincere i rossoblù

Raoul Bellanova potrebbe essere il primo sacrificato in casa Cagliari dopo la retrocessione in Serie B. L’esterno che ha realizzato 31 presenze, un gol e due assist nella scorsa stagione sarebbe infatti vicinissimo all’Inter.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’offerta nerazzurra è quella di 8 milioni di euro cash con l’inserimento nella trattativa del giovane della Primavera, fresca campione d’Italia, Cesare Casadei che andrebbe a fare esperienza nel centrocampo rossoblù.

