Cagliari, Luca Pellegrini è arrivato in città: le ultime 

Luca Pellegrini è pronto per ripartire col Cagliari: l’esterno classe 1999 della Juve è arrivato quest’oggi in città

L’esterno classe 1999 della Juve, Luca Pellegrini, è pronto per ripartire dal Cagliari. Dopo esser stato in Sardegna nell’ultima parte di stagione in prestito dalla Roma, il calciatore vestirà nuovamente i colori rossoblù nella prossima stagione.

Nella giornata di oggi, come riportato da Sky Sport, è arrivato in città per rimettersi al servizio di Rolando Maran ad appena due mesi di distanza dall’ultima volta. Il calciatore arriva con la formula del prestito secco.