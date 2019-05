Cagliari, Maran: «Contro l’Udinese vogliamo giocarci posizioni importanti»

L’allenatore del Cagliari, Maran, ha presentato l’ultima sfida stagionale contro l’Udinese: le sue parole in conferenza stampa

Maran, allenatore del Cagliari, ha commentato la partita di domani contro l’Udinese nel corso della conferenza stampa della vigilia. Ecco le sue parole: «Per noi è importante chiudere bene e cercare di ottenere il massimo».

«Il finale di stagione presenta una situazione anomala, sono ancora in ballo sette o otto piazzamenti. C’è la possibilità per noi di raggiungere un buona posizione in classifica, che varrebbe molto, anche se poi dipenderà anche dai risultati delle altre».