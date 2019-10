Cagliari, Maran: «Dobbiamo alimentare l’entusiasmo»

Cagliari, Rolando Maran parla nel post partita contro la Spal: bella vittoria dei rossoblu con i gol di Nainggolan e Faragò

Rolando Maran ha parlato ai microfoni di DAZN nel post gara di Cagliari–Spal: «Dobbiamo alimentare l’entusiasmo, continuare a spingere. Dobbiamo viverlo nel modo giusto, con equilibrio, per lavorare nel migliore dei modi».

«Nainggolan? Averlo significa avere un vantaggio, avere soluzioni in più. Dobbiamo essere bravi a non mollare di un centimetro, a essere determinati. Castro è stato un esempio in questo senso, penso sia nel DNA della squadra».