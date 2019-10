Cagliari, Maran: «Partiti a singhiozzo. La stagione del Centenario va vissuta con orgoglio»

Rolando Maran ha parlato all’Unione Sarda dell’inizio della stagione del Cagliari: ecco le parole del tecnico sardo

Lunga intervista rilasciata da Rolando Maran all’Unione Sarda. Il tecnico rossoblù ha parlato della stagione rossoblù e del prossimo impegno contro la SPAL. Ecco le parole riportate dal sito ufficiale del club sardo.

CAMPIONATO – «Proviamo sempre ad essere più bravi del giorno prima. Il resto viene da sé. Tra i cinque risultati utili di fila il più difficile è stato il primo. Trovare le energie mentali giuste a Parma dopo due sconfitte in casa non era semplice. La vittoria di Napoli? Mi ha emozionato per avere dato alla gente orgoglio e soddisfazione».

OBIETTIVI – «In estate sono stati fatti degli sforzi importanti, il Presidente è stato molto attento. Viviamo di gara in gara con entusiasmo, alimentando il fuoco che abbiamo dentro. Solo così il percorso diventa pieno di gioia e non di insidie. La stagione del Centenario va vissuta con responsabilità e orgoglio, deve essere un’opportunità. Questo ho cercato di trasmettere alla squadra che ha dato subito risposte sul campo»

SPAL – «Dobbiamo vivere tutto in positivo, quindi dovrà essere un trampolino di lancio. O meglio, un’ulteriore chance di conferma. Non dobbiamo avere paura di una partita. Non dobbiamo nemmeno avere paura di sognare. Vivendo i nostri sogni in campo»