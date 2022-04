Cagliari, Marocchi dopo la sconfitta contro la Juve: «Preoccupante. Bianconeri come da copione ma non esaltano»

L’opinionista di Sky Sport Giancarlo Marocchi è ritornato su Cagliari Juventus, terminata 2-1 per i torinesi.

MAROCCHI – «Questo risultato ha consolidato il quarto posto, ma confermato le difficoltà di una Juve che non sfonda. Il Cagliari preoccupa e Mazzarri non può dormire sonni tranquilli, lo vedo spento. La Juve ha preso i tre punti come da copione, ma niente di esaltante».