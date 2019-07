Cagliari, Mattiello ad un passo: domani le visite mediche 

Federico Mattiello è ad un passo dal diventare un nuovo calciatore del Cagliari: nella giornata di domani sono previste le visite mediche

Come riportato da Tuttomercatoweb, Federico Mattiello è ad un passo da suo trasferimento al Cagliari. In queste ore, l’entourage del giocatore è a lavoro col club sardo e l’Atalanta per definire gli ultimi dettagli della trattativa chiusa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Nel caso in cui il Cagliari dovesse riscattare il calciatore nell’estate del 2020, all’Atalanta resterebbe comunque il 10% sulla futura rivendita. Mattiello è atteso a Cagliari già nelle prossime ore: le visite mediche, salvo sorprese dell’ultima ora, verranno definite nella giornata di domani.