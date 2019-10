Cagliari, Nandez: «Mi ispiro a Pirlo. Io qui grazie a Diego Lopez e Godin»

Nandez, l’uruguaiano del Cagliari si racconta in un’intervista e svela anche a quale calciatore italiano si ispira

Ha iniziato da poco la sua avventura nel Cagliari e nel campionato italiano ma Nahitan Nandez ha già le idee molto chiare. Ecco le sue parole rilasciate in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

Come ha trovato il campionato italiano?

«Molto studiato e pensato, mi piace. Credo che Inter, Juve e Napoli siano le tre squadre più forti, lotteranno loro per il titolo».

De Rossi – «Sì, ci siamo visti poco al Boca ma abbiamo parlato. Mi è sembrato una gran persona. La cosa curiosa è che dopo qualche giorno già beveva il mate».

Pisacane – «Per la personalità e lo spirito che ha potrebbe starci. Gli regalo tutto: completi di Boca e nazionale. È un grande, abbiamo legato subito, come con Castro e il mio connazionale Oliva. Sono venuti al compleanno di mia figlia».

Nainggolann – «È molto forte, mi dà anche dei consigli, ma può giocare ovunque, davvero».

C’è un giocatore che ammirava in Italia?

«Pirlo. È sempre stato il mio calciatore italiano di riferimento. Come Francescoli lo è stato nel mio paese. Ora qui mi sono piaciuti Sensi, Insigne e naturalmente il mio caro amico dell’Inter Godin che mi ha consigliato di venire. Come ha fatto l’ex allenatore del Cagliari Diego Lopez in Uruguay. Ho un gran rapporto con lui. Mi ha detto che il Cagliari era innanzitutto una famiglia. E poi c’era Totti, davvero un grande».