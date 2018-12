Cagliari-Napoli highlights e gol: le azioni salienti del match della 16ª giornata della Serie A 2018/2019

Cagliari-Napoli highlights e gol: i momenti principali della partita valida per il 16° turno della Serie A 2018/2019. Alla Sardegna Arena si sfidano la squadra di Rolando Maran e quella di Carlo Ancelotti. Rossoblù posizionati nella zona medio-bassa della classifica con 17 punti reduci da 4 pareggi consecutivi e senza vittoria da 5 turni. Napoli reduce dalla eliminazione in Champions League e secondo in classifica in campionato (35), alla ricerca della vittoria per alimentare il sogno scudetto.

In Serie A, i precedenti tra le due squadre giocati in Sardegna sono 32: bilancio di 9 vittorie rossoblù, 15 pareggi e 8 successi azzurri. Negli ultimi due incontri disputati a Cagliari, il Napoli si è imposto in entrambe le gare col risultato di 5-0 (dicembre 2016 e febbraio 2018). Ecco i gol e gli highlights di Cagliari-Napoli:

CAGLIARI-NAPOLI 0-1 – Arkadiusz Milik ha segnato un bellissimo gol dal limite dell’area mandando il pallone nel sette di destra. Gol strepitoso!