Cagliari, Pavoletti: non solo gol, il centravanti è determinante nella risalita

Il peso di Pavoletti nel gioco del Cagliari non lo si vede solo dai gol. L’ex Genoa è cruciale nel ribaltare l’azione.

Se si pensa a Pavoletti, la prima cosa che viene in mente dell’attaccante del Cagliari sono i suoi celeberrimi gol di testa (ben 10 finora). Tuttavia, per una squadra che risale il campo in modo diretto, l’ex Genoa è determinante anche per arrivare velocemente nell’area rivale.

Il Cagliari cerca infatti di verticalizzare con rapidità cercando di sfruttare la prestanza fisica di Pavoletti. Il numero 30 è recordman della Serie A per duelli aerei vinti, 7.8 a partita (0.6 in più di Santander). Insomma, non solo gol per “Pavoloso”.