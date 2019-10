Cagliari, Pellegrini: «I fischi a Roma mi hanno fatto male»

Le parole di Luca Pellegrini su quanto accaduto a Roma nella gara tra il Cagliari e i giallorossi

Luca Pellegrini ha iniziato la sua esperienza a Cagliari, non dimentica però la sua ex squadra, la Roma. Soprattutto torna sui fischi dell’Olimpico durante il match tra i sardi e i padroni di casa. Ecco le sue dichiarazioni riportate da Il Corriere dello Sport.

«Io innanzitutto ringrazio la Roma e i tifosi per quello che mi hanno dato da quando ho iniziato nel vivaio a quando sono stato lì. Quei fischi mi hanno fatto male. Purtroppo, le strade possono separarsi, la Roma ha fatto una scelta e io ho cercato quello che fosse il meglio per me. Così come mi è dispiaciuto leggere di una mia lite con Kolarov: non esiste, ho parlato anche con Alex dopo, in assoluta tranquillità. Mi spiace, io sono un ragazzo tranquillo».