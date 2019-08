Pellegrini è vicino al ritorno a Cagliari, in prestito. Maran ha bisogno di un terzino in grado di coprire ampie porzioni di campo

Nonostante l’addio di Barella, il Cagliari ha condotto un mercato sonante in mezzo al campo: Nandez, Rog e Nainggolan. Presupponendo un rombo, c’è però la necessità di coprire nel migliore dei modi le corsie esterne, soprattutto sul lato di Rog, per consentirgli di agire dentro al campo seenza farlo defilare eccessivamente.

Proprio per questo il prestito di Pellegrini è un’ottima notizia per il Cagliari di Maran. L’ex Roma ha una grande falcata, è veloce e copre ampie porzioni di campo in verticale. Un innesto qualitativo e funzionale.