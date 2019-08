Cagliari, pronto un altro colpo: sardi in pole per Luca Pellegrini

Luca Pellegrini, terzino sinistro della Juventus, può andare via in prestito. Il Cagliari è in pole per il suo ingaggio

Il Cagliari è in pole per l’ingaggio di Luca Pellegrini. Il terzino sinistro classe ’99, appena arrivato alla Juventus, può lasciare il club bianconero in prestito. Secondo Tuttosport, l’arrivo di Danilo dovrebbe portare all’addio di Pellegrini.

Atalanta e Sassuolo hanno chiesto informazioni ma il Cagliari sembra essere in prima fila per ingaggiare nuovamente il giocatore che ha vestito con profitto la maglia dei sardi nella seconda parte della seconda stagione.