Cagliari, RAGATZU: «Grazie per la fiducia, gioco le mie carte» – VIDEO

L’attaccante del Cagliari Ragatzu esprime le proprie sensazioni dopo essere sceso in campo nell’amichevole contro il Pogon – VIDEO

Tutto facile per il Cagliari nell’amichevole contro i polacchi del Pogon, battuti 3-1 grazie alla straordinaria tripletta di Giovanni Simeone. Soddisfazione enorme per Daniele Ragatzu, attaccante cagliaritano che è sceso in campo dal primo minuto.

Le sue parole al termine della sfida della Sardegna Arena: «Penso di aver fatto bene. Sono grato al Cagliari per la fiducia, mi gioco le mie carte», ha dichiarato Ragatzu in zona mista.