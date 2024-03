Cagliari Ranieri: «Ecco a quanto è la quota salvezza»

Le parole di Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Monza

Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida del Cagliari con il Monza. Di seguito le sue parole.

SITUAZIONE – «Ho pensato ai tre punti ma abbiamo parlato e analizzato gli errori, dobbiamo stare sempre concentrati mancano 10 partite e la salvezza sta intorno ai 36/37 punti, non possiamo permetterci passi falsi. I cavalli si vedono all’ultimo»

MONZA – «Qualche gara fa disse di vedere le prossime partite, ora arriva il Monza che sta giocando bene. Dobbiamo andare lì con la consapevolezza che sono una grande squadra, abbiamo dalla nostra un grande pubblico che ci seguirà e dobbiamo renderli orgogliosi»

AVVERSARI ED ENTUSIASMO – «Mi aspetto un Monza che cambia tanto tatticamente durante la gara. L’artefice dell’entusiamo sono i giocatori, io dico prima quello che può succedere, grazie ai tifosi siamo saliti in Serie A e grazie a loro s resteremo in Serie A: sono fondamentali. Non è facile trovare una tifoseria che ci stanno sempre vicino e ci hanno saputo aspettare»

RANIERI E FUTURO – «Io ho sempre le idee chiare, ora penso ad ottenere la salvezza che è importante per tutta l’isola. Ho un contratto che finisce tra un anno…»

ALLENATORE – «Sto bene, sono fatto così: finché non raggiungo l’obiettivo… A Bari ho pianto, avevo la voglia di portare l’isola in Serie A. Sono freddo per stare sempre dentro la partita, giudicare quando è il momento dei cambi. Ho il peso di tutta la squadra, questo mi permette di mettere gente che quando entrano danno il 100%. Tutti hanno capito di essere importanti in egual misura»

