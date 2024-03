Cagliari, Scuffet: «Salvezza? Sta cambiando tutto, ora...»

Le parole di Simone Scuffet, portiere del Cagliari, sulla stagione dei rossoblù in Serie A. Tutti i dettagli

Simone Scuffet ha parlato ai canali ufficiali del Cagliari dopo l’amichevole contro il Selargius.

LOTTA SALVEZZA– «La Serie A si sta dimostrando un campionato molto equilibrato, soprattutto per la salvezza, dove sono tante le compagini che lottano per non retrocedere: ogni settimana la situazione in classifica cambia, una vittoria può farti scalare posizioni, con una sconfitta rischi di venire superato da più squadre. Per noi ci sarà da combattere sino alla fine. Il mio obiettivo? Dare una mano ai compagni per raggiungere l’obiettivo, magari anche con qualche “clean sheet”, importante per la difesa e tutta la squadra».

TESTA AL VERONA– «Alla ripresa del campionato avremo uno scontro diretto importantissimo, una partita molto delicata, dovremmo cercare i tre punti. Arriveranno poi delle partite con avversarie sulla carta più forti di noi, ma il Cagliari deve cercare di raccogliere sempre qualcosa, anche in trasferta. Ora testa al Verona: dovremmo fare tesoro anche della gara di andata, nel primo tempo stavamo facendo una buona partita. Poi siamo rimasti in 10, loro hanno segnato subito dopo, e allora è stato tutto più difficile. Dobbiamo ripartire da quanto di buono era stato fatto, in più questa volta avremo tutta la spinta del nostro pubblico»

CONTINUA A LEGGERE SU CAGLIARI NEWS 24