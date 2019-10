Cagliari, senti Faragò: «Felice di essere tornato» – VIDEO

Il centrocampista del Cagliari Faragò ha parlato dopo l’amichevole disputata alla Sardegna Arena contro i polacchi del Pogon – VIDEO

Il Cagliari ha sfruttato la sosta della Serie A per disputare un’amichevole alla Sardegna Arena contro i polacchi del Pogon, battuti per 3-1 grazie alla tripletta segnata nel finale da Giovanni Simeone.

Al termine della sfida, Paolo Faragò è intervenuto in zona mista per raccontare le proprie sensazioni al rientro da un brutto infortunio: «Sono felice di essere tornato, lavoro per riprendere la condizione».