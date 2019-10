Cagliari, Simeone: «Voglio restare a lungo»

Simeone giura amore eterno al Cagliari: «Voglio arrivare in doppia cifra e restare a lungo. Maran fondamentale»

Giovanni Simeone ha giurato amore eterno al Cagliari dopo poche settimane dal suo arrivo: «Il mio obiettivo è quello di arrivare in doppia cifra. Spero di superare quotata 14, il mio record personale finora in Serie A. Non voglio andare via e restare a lungo, ho firmato per cinque anni».

«Maran è stato fondamentale per il mio arrivo a Cagliari, mi ha voluto fortemente ed è stato il primo a chiamarmi. È stata una scelta di cuore e il fatto di sentirmi così voluto mi ha conquistato», ha concluso Simeone ai microfoni di Radiolina.