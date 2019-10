Il Cagliari sogna: -2 dalla zona Champions e spunta un dato sorprendente…

Il Cagliari continua a vincere e inanellare risultati positivi: il 2-0 alla Spal fa volare i rossoblù al quinto posto in classifica

Sesto risultato utile consecutivo per il Cagliari di Rolando Maran che batte per 2-0 la SPAL e si issa fino al quinto posto in classifica. 11 punti nelle ultime cinque partite e un gioco che cresce di giornata in giornata. Il club rossoblù (che quest’anno festeggia il centenario) sta rendendo oltre le più rosee aspettative e i tifosi non vogliono svegliarsi da questo sogno.

A conferma dell’ottimo lavoro di Maran spunta un interessante statistica relativa al club sardo. Nell’era dei tre punti a vittoria, il Cagliari non aveva mai fatto così tanti punti (14) nelle prime otto partite.