Cagliari, Srna e il suo peso nella rifinitura di Maran

Darijo Srna è una delle risorse offensive più importanti del Cagliari. Il terzino è fondamentale, e i numeri lo dimostrano

Alla sua prima stagione a Cagliari, Darijo Srna ha avuto un buon impatto in Serie A. Soprattutto se si pensa che gioca in una squadra che sviluppa molto il gioco sulle corsie esterne nella speranza per poter velocemente andare al cross.

Non è un caso che l’ex Shaktar sia tra i massimi rifinitori del Cagliari: è il primo assistman della squadra (4 assistenza per lui) e, alle spalle di Birsa, il secondo giocatore per passaggi chiave ogni 90′ (1.9).