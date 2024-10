Cagliari Torino, Nicola: «Questa vittoria è frutto del lavoro»

L’allenatore dei rossoblu ha parlato dopo la sfida tra Cagliari Torino, valevole per l’ottava giornata di campionato

Davide Nicola, tecnico del Cagliari, è intervenuto dopo la partita valevole per l’ottavo turno di Serie A contro il Torino. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore ai microfoni:

VITTORIA – «Le vittorie hanno sempre un peso. Aumentano il bottino di tre punti in una volta sola. sono contento soprattutto per i ragazzi perché in realtà abbiamo sempre avuto una buona produzione di gioco, ma raccoglievamo poco. Ora raccogliamo ciò che coltiviamo. E’ frutto del lavoro, della conoscenza fra di noi, oltre che al progetto tattico. Più si lavora e più si fanno le cose in maniera migliore»

LUVUMBO-MARIN – «Una signora squadra, una squadra di qualità che ha facilità di trovare la via della rete. Ha strategie di gioco quindi ci hanno dimostrato ciò che stanno facendo. Non possiamo abbassare il livello di intensità. Luvumbo doveva fare la mezz’ala quando non avevamo la palla e quando la riconquistavamo doveva riprendere la posizione. La scelta è stata quella di dividere la fatica e di rifare come fatto a Parma inserendo Marin con un 3-5-2. Siamo arrivati con i giusti tempi di aggressività. Mi dispiace per il secondo gol subito. Degli ultimi minuti dobbiamo farne tesoro, dobbiamo essere consapevoli che abbiamo fatto una buona partita ma con 2-3 situazioni da analizzare»

