Cagliari, Zappa: «Doppietta al Milan? Stento a crederci. Mi ha scritto questo calciatore dopo la partita»

Gabriele Zappa, terzino del Cagliari, si è preso le prime pagine del giornali dopo la doppietta al Milan, squadra per cui fa il tifo da bambino. Nel pirotecnico 3-3 della Unipol Domus Arena, i due gol dell’esterno difensivo hanno aiutato i rossoblu a conquistare un punto importante.

Zappa ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport affrontando vari temi oltre alla doppietta, come per esempio alcuni aneddoti interessanti e il suo futuro con il Cagliari in vista delle prossime stagioni.

MESSAGGIO GABBIA – «Faccio fatica ancora a crederci. Sara, la mia compagna, dice che sabato notte ero elettrico, super agitato. E la mattina quando mi sono svegliato ho trovato il messaggio di Gabbia, il difensore del Milan che è un amico con scritto “Mannaggia a te, ma complimenti”»

DOPPIETTA – «Forse per arrivare in alto dovrò fare un’altra doppietta di queste… (scherza e ride) Ma non mi sento certo sottovalutato. Anzi, questa considerazione da parte degli allenatori che ho avuto e ho mi dà fiducia e forza».