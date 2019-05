Il presidente del Toro, Urbano Cairo, ha parlato dei suoi esordi da imprenditore, della gestione granata e delle offerte per Belotti

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Le Fonti TV, il presidente del Toro, Urbano Cairo, ha risposto alle domande relative al suo esordio da imprenditore, delle sue aziende ma anche delle offerte arrivategli in passato per Belotti.

Le sue parole: «Se mi arrivarono 60 milioni per Belotti? Beh no, un po’ di meno, comunque è vero, nel 2017 noi fissammo la clausola a 100 milioni se qualche azienda dall’estero fosse venuta per prenderlo: nessuno è arrivato con 100 milioni, qualcuno è arrivato dall’Italia con valori molto più bassi, circa la metà».