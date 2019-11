Cairo fa i conti: «La Juve guadagna il doppio dell’Inter che è seconda, fa riflettere»

Urbano Cairo ha parlato a La Gazzetta dello Sport polemizzando circa la suddivisione dei diritti tv. Le parole del numero uno granata

Il numero uno del Toro, Urbano Cairo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport polemizzando sulla divisione dei diritti tv. Il presidente granata ha preso come esempio da seguire la Liga spagnola.

«Una distribuzione più equa dei diritti tv ha portato la Liga a essere più competitiva. Se gli introiti vengono distribuiti meglio tutti i club possono fare acquisti migliori e così si eleva il livello del campionato e di conseguenza la sua immagine. In Italia c’è un club, la Juventus, che incassa il doppio o quasi del secondo in questa classifica, l’Inter. E il vantaggio finanziario si trasforma in dominio sportivo. La Juventus in un trimestre spende in stipendi 86 milioni, quasi 350 l’anno contro i 50 del Torino. Per noi i nostri 50 sono santi, ma sono niente rispetto alla Juve»