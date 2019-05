Cairo: «Petrachi alla Roma? Nessuno me l’ha chiesto»

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato del futuro del direttore sportivo Petrachi e anche delle prossime sfide

Petrachi alla Roma? Urbano Cairo frena. Il presidente del Torino ha parlato a Sky Sport, dicendo la sua sul futuro del direttore sportivo: il ds piace alla Roma ma ha un contratto fino al 2020 con i granata e il numero uno continua a negare l’addio: «Petrachi? Non sta succedendo niente, a me non l’ha chiesto nessuno».

Il presidente ha poi parlato del finale di stagione: «Ora dobbiamo pensare alle ultime tre giornate di campionato. Non dobbiamo mollare, dobbiamo continuare così e dobbiamo dare il 120% come abbiamo fatto in altre occasioni, contro il Milan ad esempio. Abbiamo tre gare importanti e dobbiamo dare tutto, a cominciare dalla sfida di domenica contro il Sassuolo, una sfida impegnativa».