Calabria applaude il Milan: «Fondamentale evitare i preliminari di EL» – VIDEO

Le dichiarazioni di Davide Calabria, terzino del Milan, al termine del match odierno contro la Fiorentina nella mixed zone del Meazza

Il terzino del Milan, Davide Calabria, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti in mixed zone, tra cui CalcioNews24, nel post-partita di Milan-Fiorentina: «Grande vittoria oggi contro la Fiorentina. Non è cambiato niente rispetto alle settimane precedenti, era una partita da dentro o fuori per il nostro campionato ed evitare i preliminari di Europa League. Siamo stati bravi a reagire dopo il gol subìto. I preliminari vanno evitati perché ti tolgono tante energie e quest’anno si è visto. Con i compagni abbiamo fatto di tutto per vincere e siamo contenti di aver raggiunto il traguardo».

Prosegue Calabria nelle dichiarazioni: «Non mi dò nessun voto, ma sono contento della mia stagione perché l’anno scorso non ho trovato continuità in virtù del mio infortunio. Qualche giudizio su di me l’anno scorso forse è stato troppo affrettato ma sono felice della fiducia del mister e della squadra. Questo girone di ritorno è la base per il nostro futuro, nel finale le energie scarseggiavano ma abbiamo fatto un bel girone conclusivo. Mancini? E’ appena arrivato, gli auguro un buon lavoro, ora sono concentrato sull’Under 21».