Calabria: «Sconfitta che fa rabbia, ma dobbiamo ripartire subito»

Le parole del terzino del Milan al termine della sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter: «C’è poco da commentare, sembra gol netto»

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Calabria ha commentato la sconfitta contro l’Inter. Ecco le sue parole:

«Dobbiamo ricominciare a lavorare fina da subito. La sconfitta fa rabbia, ma dobbiamo ripartire subito e voltare pagina».

«Il gol annullato? Loro chiedevano un fallo di mano. C’è poco da commentare, sembra gol netto e le uniche proteste loro erano per un mano. Sono scelte che non so se sono giuste o meno, dal campo le sensazioni erano altre».