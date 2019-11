Calcio in lutto: è morta Tarania Clarke

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Tarania Clarke, la giovane calciatrice giamaicana uccisa a coltellate nella serata di giovedì. La 20enne, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe ricevuto una pugnalata da una amica, poi arrestata.

I soccorsi e il trasporto in ospedale si sono rivelati inutili. A ufficializzare il decesso è stata la Federcalcio giamaicana attraverso un post pubblicato sui social.

The JFF mourns the loss of Tarania Clarke who was injured and sadly passed away last night having succumbed to her injuries.#ReggaeGirlz Tarania ‘Plum Plum’ Clarke, Captain of Waterhouse FC, scored on debut for the Senior Reggae Girlz on September 30 in the 12-1 win over Cuba. pic.twitter.com/uA8EbiBFXh

— Official J.F.F (@jff_football) November 1, 2019