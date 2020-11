Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A

Sampdoria, a breve il rinnovo di Quagliarella – Si va avanti con Fabio Quagliarella. Questa la decisione della Sampdoria che sta mettendo a punto il rinnovo dell’attaccante di Castellamare di Stabia e quindi prolungamento fino al 2022.

Torino, rinnovo Singo: c’è l’accordo totale – Come riportato da La Gazzetta dello Sport è ormai prossimo l’accordo fino al 2024 con un’opzione per un altro anno: avanti dunque, presumibilmente, fino al 2025 per il terzino che ha stregato Giampaolo.

Italia da sogno: ora Mancini nel mirino delle big – Secondo quanto riportato da Tuttosport (oltre all’accostamento alla Juve in estate) anche Paris Saint Germain – con sponsor Verratti e Florenzi – e il Manchester United sarebbero interessate a Mancini. Tuttavia, l’impressione è che si vada avanti sino al Mondiale del 2022.

Calciomercato Inter, caccia a Milik e Paredes: doppio scambio all’orizzonte – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter starebbe lavorando ad un doppio scambio: Vecino al Napoli per arrivare ad Arek Milik e, ancora più clamoroso, Eriksen al Paris Saint Germain per assicurarsi le prestazioni di Leandro Paredes.