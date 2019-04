Il difensore del Torino in prestito al Bologna, Lyanco, ha annunciato che vorrebbe restare in Emilia e non tornare in granata

Continua il bel momento per Lyanco in maglia rossoblù. Il difensore di proprietà del Torino, è attualmente in prestito al Bologna di Sinisa Mihajlovic dove sta collezionando ottime prestazioni nelle ultime uscite di campionato. Anche in occasione dell’ultima sfida contro la Sampdoria, vinta per 3-0, il brasiliano ha offerto una prestazione solida e convincente. Nel post-partita, il calciatore ha parlato del suo futuro e della possibilità di restare in Emilia. Ecco le sue parole: «Giocare al Dall’Ara con questa atmosfera è bellissimo per noi, ci carica tantissimo. Ora possiamo riposare due giorni e tornare martedì carichi e riposati per preparare la partita contro l’Empoli.

«Il mio futuro? Io qui mi trovo benissimo, siamo un Bologna unito e bello, spero di poter continuare qui. Vediamo se Bologna e Torino saranno d’accordo, io voglio solo giocare». Le parole sono un chiaro segnale alla dirigenza granata. A fine stagione, la soluzione migliore potrebbe esser un prolungamento del prestito anche per la prossima stagione. Tuttavia, molto dipende dal sogno Europa del Toro. In caso di qualificazione, ai granata farebbe comodo avere un difensore in più nella retroguardia.