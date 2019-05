Calciomercato, l’agente di Llorente: «Napoli? Sarebbe un onore per noi»

Jesus Llorente, fratello e agente dell’attaccante del Tottenham Fernando, ha rivelato: «Trattativa col Napoli? Qualcosa di vero c’era»

Ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss l’agente dell’attaccante del Tottenham Fernando LLorente, calciatore ex Juventus associato diverse volte al Napoli durante le scorse sessioni di calciomercato.

L’agente Jesus LLorente, durante l’intervista, ha rivelato: «Fernando in azzurro? Quando ci sono dei rumors un fondo di verità c’è sempre. Nonostante il passato alla Juventus, Fernando sarebbe molto felice ed onorato di provare un’esperienza al Napoli».

Esistono quindi delle possibilità di vedere la punta in azzurro la prossima stagione? Molto dipenderà dall’andamento della finale di Champions League contro il Liverpool. In questa stagione Fernando Llorente ha collezionato 8 reti e 5 assist in 33 presenze, oltre ad aver contribuito con due sontuose prestazioni al passaggio del turno contro Manchester City e Ajax.