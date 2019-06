Calciomercato Arsenal: Ozil in partenza, occasione per le italiane?

L’Arsenal ha messo sulla lista dei partenti, Mesut Ozil. La società inglese è disposta a pagare anche parte dell’ingaggio

Secondo quanto riportato dai media britannici, Mesut Ozil sarebbe sul mercato. La storia d’amore tra il tedesco e l’Arsenal potrebbe essere finito con la finale di Europa League persa contro il Chelsea.

Secondo le ultime indiscrezioni del Daily Express infatti i Gunners sono pronti a cedere il giocatore ex Real Madrid e per trovare una soluzione sono anche pronti a pagare una parte del suo importante ingaggio per aiutare la sua prossima squadra. Negli scorsi mesi l’Inter era molto interessata all’ex Real, chissà se non ci sarà un ritorno di fiamma.