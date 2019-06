Calciomercato Atalanta, Pasalic resta: la formula dell’accordo col Chelsea

Calciomercato Atalanta, Pasalic resta ancora a Bergamo: la formula dell’accordo tra gli orobici ed il Chelsea

Se Muriel è il primo rinforzo dell’Atalanta versione Champions League, Mario Pasalic rappresenta invece la prima conferma. Il centrocampista di proprietà del Chelsea, infatti, anche nella prossima stagione vestirà di nerazzurro.

La Dea non ha riscattato il giocatore dai Blues, versando i 15 milioni di euro pattuiti la scorsa estate, ma ha ugualmente trovato una soluzione per non privarsi dell’importante pedina nello scacchiere di Gasperini. L’Atalanta è riuscita infatti a rinnovare il prestito di Pasalic per un’altra stagione. Tra dodici mesi le parti torneranno così a confrontarsi.