Calciomercato Atalanta: due giocatori del Bologna nel mirino. Il sostituto di Ilicic sarà...

Pronti diversi acquisti in casa Atalanta: a Gasperini piacciono molto due giocatori del Bologna. Ballottaggio davanti per il post Ilicic

L’Atalanta potrebbe cambiare un po’ di più rispetto agli ultimi anni. In fase di mercato ha già salutato Gomez e quest’estate molto probabilmente dirà addio anche Josip Ilicic, conteso da Lazio e Milan. Gasperini ha guardato molto bene la Serie A nell’ultima stagione e punta a due giocatori in spolvero.

In primis Tomiyasu, il giapponese classe 98′ è un vero jolly perchè può giocare sia da centrale difensivo che da esterno e costa sui 20-25 milioni. L’altro giocatore che intreressa del Bologna è un vecchio pallino nerazzurro, ossia Jerdy Schouten, che Gasp vorrebbe come vice De Roon. In attacco invece duello tra Boga e Stengs dell’AZ (che costa 15 milioni in meno) per sostituire Ilicic. Lo riporta la Gazzetta.