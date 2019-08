Calciomercato Atalanta, nel mirino due calciatori in orbita Milan

Calciomercato Atalanta, nel mirino degli orobici finiti due calciatori in orbita Milan. Interesse per un centrocampista e un esterno

L’Atalanta lavora per sistemare le ultime caselle per costruire una squadra altamente competitiva. Grandi operazioni di mercato per la società di Percassi, ma ancora manca qualcosa.

Come riportato da Tuttosport, l’Atalanta starebbe puntando Laxalt (pallino di Gasperini) per la fascia sinistra. Altro giocatore in orbita Milan che piace agli orobici è Bertolacci, svincolatosi dai rossoneri in questa estate. Giocatori che Gasperini conosce bene e che potrebbero consacrarsi in nerazzurro.