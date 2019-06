Calciomercato Atalanta: nerazzurri su un talento del Real Madrid

Per rinforzare l’Atalanta di Gasperini, il presidente Percassi starebbe guardando in casa Real Madrid per un talento brasiliano

In casa Atalanta si vogliono fare le cose in grande. La prima storica qualificazione in Champions League merita un mercato all’altezza e il presidente Percassi sta lavorando per costruire una Dea formato Europa.

Secondo quanto riportato da UOL Esporte, la compagine nerazzurra è interessata a Lucas Silva. Il calciatore brasiliano in prestito al Cruzeiro è vicino al termine della sua avventura con il Real Madrid. Sul giocatore verdeoro ben sei squadre oltre ai nerazzurri: Gremio, Benfica, Espanyol, Siviglia, América e Tigres. Ma l’Atalanta vuole regalare al suo allenatore un colpo importante per la prossima stagione.