Calciomercato Atalanta, nodo portieri: il punto su chi parte e chi arriva

Berisha verso la Spal, che dovrebbe pagarlo i 3 milioni chiesti dai bergamaschi. Sportiello rimane

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione portieri in casa Atalanta. Si riparte dalla certezza, poi sotto a chi tocca La Dea è in ottime mani. C’è la fila dietro a Pierluigi Gollini, confermato titolare in vista di un 2019-2020 da Champions League, conquistata anche grazie ai suoi guantoni.

Berisha è stato accompagnato all’uscita: c’è il pressing della Spal, che ha già incontrato la dirigenza atalantina per discutere il passaggio del 30enne albanese. A breve le parti si aggiorneranno di nuovo. Quante possibilità per il matrimonio? Non poche, a Ferrara sperano di chiudere velocemente. Come spiega la Rosea, avrebbe potuto fare lo stesso percorso Marco Sportiello a Frosinone, lo scenario attuale prevede il ritorno a Zingonia (ipotesi gradita al ragazzo), da escludere solo se arrivassero delle proposte “da primo” nelle prossime settimane.