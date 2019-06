Calciomercato Atalanta: il rinforzo per l’attacco arriva dalla Danimarca?

L’Atalanta ha messo gli occhi su Robert Skov, attaccante danese del Copenaghen che nell’ultima stagione ha realizzato 30 gol

L’Atalanta ha fatto prezioso tesoro dell’eliminazione ai preliminari dell’Europa League contro il Copenaghen. Oltre a imparare la lezione, i nerazzurri hanno potuto annotare i nomi di due talenti danesi: il gigante difensivo Vavro e l’esterno d’attacco Skov. Quest’ultimo si è messo in mostra anche all’Europa Under 21 certificando le sue ottime qualità.

Per questo motivo l’Atalanta, come informa la Gazzetta dello Sport, lo ha messo nel mirino. Tuttavia a Zingonia non vogliono ancora accelerare: dopo essersi assicurati Muriel e Pa- salic, il club bergamasco ha rallentato il ritmo del mercato, per continuare un monitorag- gio. Il prossimo investimento importante sarà per un attaccante di livello, che vada ad accrescere il già alto potenziale del reparto offensivo: Skov può essere il jolly, l’uomo in più.