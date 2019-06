Calciomercato Atalanta, il direttore tecnico Sartori a Londra per riscattare Pasalic dal Chelsea: ecco com’è andata

Confermare la rosa di questa stagione è il primo obiettivo in casa Atalanta. E quindi: cercare di resistere, salvo proposte irrinunciabili, alle offerte per i big. Ma anche riscattare gli elementi che non sono di proprietà. Come, per esempio, Pasalic in mezzo al campo.

Il cartellino del giovane croato è infatti del Chelsea, con il quale ad inizio stagione è stato concordato un diritto di riscatto a 15 milioni di euro. Una base di partenza da cui si è partiti per trattare, tra il direttore tecnico Sartori e la plenipotenziaria Granovskaia. In un primo incontro interlocutorio, cui ne seguiranno per certo altri. «Il suo sogno è restare in nerazzurro, lo ha sempre detto e lo ribadisco anche io – ha spiegato l’agente Naletilic -. Di sicuro i contatti andranno avanti: mi auguro che tutto possa concludersi al meglio».