Calciomercato Atalanta: tentazione Palacio per l’attacco

Calciomercato Atalanta: dopo l’arrivo di Muriel, i neroazzurri starebbero pensando ad un altro colpo per l’attacco, Palacio

L’Atalanta sta aspettando che Luis Muriel torni in Italia per le visite mediche di rito e la firma sul contratto ma il mercato dei nerazzurri prosegue a ritmi serrati. Per l’attacco di Gasperini, oltre al colombiano, si pensa anche a Rodrigo Palacio. El Trenza ha un forte legame con il tecnico piemontese già dai tempi del Genoa.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore comunque è combattuto; era convinto di restare ancora a Bologna ma adesso la chiamata della Dea e la possibilità di giocare in Champions League lo tentano.