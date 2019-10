Calciomercato Atletico Madrid: Cavani obiettivo per gennaio

Secondo As Cavani piace molto a Simeone, che lo vorrebbe nel mercato invernale: el Matador avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo

Edinson Cavani rientra tra i piani di mercato dell’Atletico Madrid per il mercato di gennaio. Secondo As, l’ex attaccante di Palermo e Napoli è un pallino di Diego Simeone che cerca rinforzi per il reparto offensivo.

In più il Matador non avrebbe accettato la proposta di rinnovo del Psg ed è pronto a valutare altre offerte. Atletico Madrid-Cavani, una pista pronta ad incendiarsi.