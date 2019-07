Calciomercato Benevento, la girandola dei bomber: occhi puntati su Antenucci e Mancuso, in uscita invece Coda

La girandola dei bomber. Quella che è pronta ad inscenare il Benevento, con il chiaro obiettivo di tornare quanto prima in Serie A. Nei piani delle Streghe, infatti, c’è un importante restyling nel fronte offensivo da consegnare al neo tecnico Pippo Inzaghi.

I nomi in entrata, infatti, sono due. Ed entrambi di peso. Il primo porta ad Antenucci, nell’ultima stagione in A con la Spal. Il secondo a Mancuso, in uscita dal Pescara dove ha siglato quest’anno 19 reti e di proprietà della Juve. Il sacrificato, allora, sarebbe Coda, sul quale è forte l’interesse dell’Empoli che dovrà sostituire il partente Caputo.