Calciomercato Benevento, Kragl sempre più vicino. Ma la Spal…

Calciomercato Benevento: Oliver Kragl è sempre più vicino a vestire la maglia delle streghe. Ma la Spal…

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Oliver Kragl è sempre più vicino a lasciare il Foggia per vestire la maglia del Benevento.

Il classe ’90, che nella scorsa stagione ha collezionato 33 presenze in Serie B con i pugliesi, è ad un passo dalla sua nuova avventura in Campania. Tuttavia, la Spal potrebbe rovinare la trattativa. Nella giornata di domani, il club di Ferrara ha infatti in programma un appuntamento per Kragl.