Calciomercato Benevento, il club campano è vicino a rinforzare la rosa con due nuovi acquisti: ecco di chi si tratta

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Benevento è pronto a definire gli acquisti di Abdallah Basit e Mavididi.

Per il primo è forte il pressing sull’Arezzo club col quale conta già due presenze in questa stagione in Coppa Italia. Per il secondo l’intesa con la Juve sarebbe già vicina. L’attaccante bianconero, nella scorsa stagione, è andato a segno ben 6 volte in Serie C con l’Under 23.